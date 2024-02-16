В ЄС хочуть нарощувати виробництво зброї на основі досвіду боротьби з COVID-19

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має стимулювати європейську оборонну промисловість до нарощування виробництва і сприяти консолідації.

Про це вона сказала в інтерв’ю Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокомісія розробляє стратегію оборонної промисловості, спираючись на досвід використання коштів платників податків для збільшення виробництва вакцин проти COVID-19 і для спільних закупівель газу.

"Ми повинні витрачати більше, ми повинні витрачати краще, ми повинні витрачати по-європейськи", – підкреслила вона.

За даними видання, план модернізації європейського військово-промислового комплексу має бути оприлюднений цього місяця. Він має бути схвалений всіма країнами-членами ЄС, деякі з яких можуть чинити опір зусиллям Комісії щодо централізації рішень про оборонні інвестиції.

Посадовці ЄС прагнуть максимізувати значне збільшення військових витрат країн-членів після повномасштабного вторгнення Владіміра Путіна в Україну, щоб створити більшу, міцнішу і ефективнішу європейську оборонну промисловість.

"У нас дуже фрагментований оборонний ринок, і це потрібно змінити", – сказала фон дер Ляєн.

У коментарі виданню неназвані європейські посадовці розповіли, що пропозиції в плані Єврокомісії включають використання бюджету ЄС для збільшення фінансування на додаток до спільних контрактів на постачання озброєнь, підписаних країнами-членами, а також гарантії того, що продукція буде куплена.

Видання зазначає, що це нагадує зусилля Єврокомісії з розгортання виробництва вакцин проти коронавірусу, що у підсумку призвело до різкого зростання європейського виробництва.

"Ми зробили це з вакцинами і газом", – додала президентка ЄК.

Пропозиція фон дер Ляєн допоможе впорядкувати оборонну промисловість Європи, яка значною мірою розділена за національною ознакою, і заохотить більше витрачати на європейську продукцію замість того, щоб купувати її в третіх країнах, таких як США.

"Нам потрібно підвищити рентабельність інвестицій тут, в ЄС. Нам потрібна справедлива частка грошей європейських платників податків, які витрачаються всередині Європейського Союзу. Ми повинні працювати зі стимулами, щоб країнам-членам було краще працювати разом. Скажімо, ви хочете новий танк? Що ж, гуртуйтеся!", – наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, короткостроковий "критичний фокус" посилення оборони полягатиме у продовженні поставок зброї Україні. Але стратегія оборонної промисловості ЄС також покликана зміцнити довгострокову безпеку Європи.

Раніше стало відомо, що у Європейському Союзі розглядають можливість створення нової посади єврокомісара з питань оборони, який займатиметься промисловими аспектами оборонної політики.

Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.