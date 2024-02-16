В ЕС хотят наращивать производство оружия на основе опыта борьбы с COVID-19

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и способствовать консолидации.

Об этом она сказала в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия разрабатывает стратегию оборонной промышленности, опираясь на опыт использования средств налогоплательщиков для увеличения производства вакцин против COVID-19 и для совместных закупок газа.

"Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше, мы должны тратить по-европейски", – подчеркнула она.

По данным издания, план модернизации европейского военно-промышленного комплекса должен быть обнародован в этом месяце. Он должен быть одобрен всеми странами-членами ЕС, некоторые из которых могут сопротивляться усилиям Комиссии по централизации решений об оборонных инвестициях.

Чиновники ЕС стремятся максимизировать значительное увеличение военных расходов стран-членов после полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину, чтобы создать большую, более прочную и эффективную европейскую оборонную промышленность.

"У нас очень фрагментированный оборонный рынок, и это нужно изменить", – сказала фон дер Ляйен.

В комментарии изданию неназванные европейские чиновники рассказали, что предложения в плане Еврокомиссии включают использование бюджета ЕС для увеличения финансирования в дополнение к совместным контрактам на поставку вооружений, подписанных странами-членами, а также гарантии того, что продукция будет куплена.

Издание отмечает, что это напоминает усилия Еврокомиссии по развертыванию производства вакцин против коронавируса, что в итоге привело к резкому росту европейского производства.

"Мы сделали это с вакцинами и газом", – добавила президент ЕК.

Предложение фон дер Ляйен поможет упорядочить оборонную промышленность Европы, которая в значительной степени разделена по национальному признаку, и поощрит больше тратить на европейскую продукцию вместо того, чтобы покупать ее в третьих странах, таких как США.

"Нам нужно повысить рентабельность инвестиций здесь, в ЕС. Нам нужна справедливая доля денег европейских налогоплательщиков, которые тратятся внутри Европейского Союза. Мы должны работать со стимулами, чтобы странам-членам было лучше работать вместе. Скажем, вы хотите новый танк? Что ж, объединяйтесь!", – подчеркнула фон дер Ляйен.

По ее словам, краткосрочный "критический фокус" усиления обороны будет заключаться в продолжении поставок оружия Украине. Но стратегия оборонной промышленности ЕС также призвана укрепить долгосрочную безопасность Европы.

Ранее стало известно, что в Европейском Союзе рассматривают возможность создания новой должности еврокомиссара по вопросам обороны, который будет заниматься промышленными аспектами оборонной политики.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что 2024 год является "ключевым годом для демократии", поскольку состоятся выборы в Европарламент на фоне серьезных вызовов, стоящих перед континентом прежде всего из-за агрессии РФ против Украины.