Орбану не сподобалося, що Кулеба назвав його проугорським

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення заявою глави МЗС України Дмитра Кулеби, який назвав його проугорським політиком.

Як пише "Європейська правда", про це Орбан заявив в ефірі радіо Kossuth, його цитує Telex.

Орбан гнівно сказав, що його "не цікавить" думка української влади.

"Країна не повинна опуститися до того, щоб хтось інший міг розповідати нам, якими є прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Угорщини", – зазначив Орбан.

За його словами, Угорщина – це "суверенна країна", яка "не претендує на схвалення" інших країн.

"Нехай сусіди-слов'яни не розказують мені, хто ми є, про тисячолітню угорську державу. Ми самі це вирішимо. Можливо, вони мали на увазі це як дружній жест, але країна, яка себе поважає, не може такого сказати, а якщо скажуть, то не дивуйтеся, ми це пропустимо повз вуха", – додав Орбан.

Нагадаємо, в інтерв’ю угорському порталу Telex Кулеба сказав, що його угорський колега Петер Сійярто та прем’єр Угорщини Віктор Орбан – не проросійські, а проугорські політики.

Його заява пролунала після переговорів із Сійярто і главою Офісу президента Андрієм Єрмаком в Ужгороді.

Про деталі домовленостей із Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди".

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