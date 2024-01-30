Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що його угорський колега Петер Сійярто та прем’єр Угорщини Віктор Орбан – не проросійські, а проугорські політики.

Про це він сказав в інтерв’ю угорському порталу Telex, повідомляє "Європейська правда".

Главу МЗС попросили прокоментувати твердження про проросійськість Сійярто і Орбана.

"Якби це підтвердилося, це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини.

Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України", – сказав Кулеба.

Напередодні в Ужгороді відбулася зустріч Кулеби, Сійярто і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

Він, зокрема, сказав, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Своєю чергою Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Про деталі домовленостей із Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди".

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