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Президент Латвії – про зброю для Києва: Ми підводимо Україну і самих себе

Вівторок, 20 лютого 2024, 10:47

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс проілюстрував карикатурою стан західної військової допомоги Україні, закликавши наростити поставки зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Саме так один з найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка бачить нинішню підтримку України з боку Заходу. На жаль, він має рацію. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – написав Рінкевичс у Twitter (X).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.

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