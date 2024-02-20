Президент Латвії – про зброю для Києва: Ми підводимо Україну і самих себе

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс проілюстрував карикатурою стан західної військової допомоги Україні, закликавши наростити поставки зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Саме так один з найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка бачить нинішню підтримку України з боку Заходу. На жаль, він має рацію. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – написав Рінкевичс у Twitter (X).

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6 February 20, 2024

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до голів МЗС країн Європейського Союзу під час засідання в Брюсселі 19 лютого, закликавши їх невідкладно посприяти постачанню артилерійських снарядів в Україну.

А на Мюнхенській безпековій конференції Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну.