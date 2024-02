Президент Латвії – про зброю для Києва: Ми підводимо Україну і самих себе

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс проілюстрував карикатурою стан західної військової допомоги Україні, закликавши наростити поставки зброї.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Саме так один з найкращих латвійських карикатуристів Гатіс Шлюка бачить нинішню підтримку України з боку Заходу. На жаль, він має рацію. Ми підводимо Україну, ми підводимо самих себе. Ми повинні діяти негайно", – написав Рінкевичс у Twitter (X).

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6