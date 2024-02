Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс проиллюстрировал карикатурой состояние западной военной помощи Украине, призвав нарастить поставки оружия.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Именно так один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка видит нынешнюю поддержку Украины со стороны Запада. К сожалению, он прав. Мы подводим Украину, мы подводим самих себя. Мы должны действовать немедленно", – написал Ринкевичс в Twitter (X).

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6