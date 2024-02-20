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У Польщі почався великий протест фермерів з блокадою кордону з Україною

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Вівторок, 20 лютого 2024, 12:00

Польські аграрії почали акції протесту по всій території країни з блокуванням доріг і пунктів пропуску на кордоні з Україною. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Протест проходить у десятках місць на всій території Польщі. Фермери виїхали на акцію зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх. Подекуди до них приєдналися мисливці.  

Протестувальники анонсували перекриття усіх пунктів перетину кордону з Україною.

На цей час відомо, що заблокований КПП "Ягодин – Дорогуськ", фермери планують не пропускати у напрямку України жодної вантажівки до 18 години. Повідомляють, що до них мають приєднатися фермери зі ще кількох європейських країн. 

Кореспондент видання повідомляє, що на пізній вечір понеділка довжина черги фур на в’їзд в Україну через цей КПП сягала 17 км, а зараз для деяких з них час очікування сягає 230 годин. 

 

Перекритий також пункт пропуску "Медика – Шегині". 

Одна з ключових вимог протестувальників – запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України. 

Нагадаємо, польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до фермерів і запросив протестувальників до перемовин.

МЗС України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України. 

Також 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції. 

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Польща