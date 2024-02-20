У Польщі почався великий протест фермерів з блокадою кордону з Україною

Польські аграрії почали акції протесту по всій території країни з блокуванням доріг і пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Протест проходить у десятках місць на всій території Польщі. Фермери виїхали на акцію зі своєю технікою і рухаються колонами уздовж доріг або перекривають їх. Подекуди до них приєдналися мисливці.

Протестувальники анонсували перекриття усіх пунктів перетину кордону з Україною.

На цей час відомо, що заблокований КПП "Ягодин – Дорогуськ", фермери планують не пропускати у напрямку України жодної вантажівки до 18 години. Повідомляють, що до них мають приєднатися фермери зі ще кількох європейських країн.

Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.



Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS — Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024

Кореспондент видання повідомляє, що на пізній вечір понеділка довжина черги фур на в’їзд в Україну через цей КПП сягала 17 км, а зараз для деяких з них час очікування сягає 230 годин.

Перекритий також пункт пропуску "Медика – Шегині".

Одна з ключових вимог протестувальників – запровадження обмежень на імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до фермерів і запросив протестувальників до перемовин.

МЗС України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України.

Також 20 лютого у Брюсселі з ініціативи української сторони зустрінеться Спільна координаційна платформа з питань експорту та транзиту української агропродукції.