В Польше начался большой протест фермеров с блокадой границы с Украиной

Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны с блокированием дорог и пунктов пропуска на границе с Украиной.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Протест проходит в десятках мест по всей территории Польши. Фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.

Протестующие анонсировали перекрытие всех пунктов пересечения границы с Украиной.

В настоящее время известно, что заблокирован КПП "Ягодин – Дорогуск", фермеры планируют не пропускать в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщают, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.

Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.



Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS — Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024

Корреспондент издания сообщает, что на поздний вечер понедельника длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов.

Twitter (X) журналіста RMF24 Michał Dobrołowicz

Перекрыт также пункт пропуска "Медыка – Шегини".

Одно из ключевых требований протестующих – введение ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Напомним, польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.

МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.

Также 20 февраля в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.