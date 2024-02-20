В Польше начался большой протест фермеров с блокадой границы с Украиной
Вторник, 20 февраля 2024, 12:00
Польские аграрии начали акции протеста по всей территории страны с блокированием дорог и пунктов пропуска на границе с Украиной.
Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".
Протест проходит в десятках мест по всей территории Польши. Фермеры выехали на акцию со своей техникой и движутся колоннами вдоль дорог или перекрывают их. Кое-где к ним присоединились охотники.
Протестующие анонсировали перекрытие всех пунктов пересечения границы с Украиной.
В настоящее время известно, что заблокирован КПП "Ягодин – Дорогуск", фермеры планируют не пропускать в направлении Украины ни одного грузовика до 18 часов. Сообщают, что к ним должны присоединиться фермеры из еще нескольких европейских стран.
Rolnicy protestujący w Dorohusku na Lubelszczyźnie zaostrzyli protest. Co najmniej do 18.00 nie będą przepuszczać ani jednej ciężarówki jadącej w kierunku granicy.— Michał Dobrołowicz (@MDobrolowicz) February 20, 2024
Relacje ze strajku generalnego rolników w @RMF24pl pic.twitter.com/Uun9hUOLYS
Корреспондент издания сообщает, что на поздний вечер понедельника длина очереди фур на въезд в Украину через этот КПП достигала 17 км, а сейчас для некоторых из них время ожидания достигает 230 часов.
Перекрыт также пункт пропуска "Медыка – Шегини".
Одно из ключевых требований протестующих – введение ограничений на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Напомним, польский министр сельского хозяйства накануне протеста обратился к фермерам и пригласил протестующих к переговорам.
МИД Украины назвал недопустимым блокирование польско-украинской границы и подчеркнул, что такие действия выглядят политизированными и имеют серьезные последствия для Украины.
Также 20 февраля в Брюсселе по инициативе украинской стороны встретится Совместная координационная платформа по вопросам экспорта и транзита украинской агропродукции.