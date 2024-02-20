Польський аграрний міністр запросив до перемовин фермерів перед великим протестом

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський напередодні великого протесту фермерів звернувся до них у листі, в якому окреслив пріоритети міністерства і запросив протестувальників до перемовин.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Секерський звернувся з листом до протестуючих фермерів у понеділок ввечері, лист був оприлюднений міністерством. У ньому він визнав, що "регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною є одним з пріоритетів міністерства".

"Національна заборона на імпорт зернових, насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівки та макуха, до Польщі залишається в силі", – нагадав він.

Секерський зазначив, що його міністерство хоче "розробити двосторонню угоду з Україною, яка б поширювала захист ринку на інші чутливі продукти, такі як цукор, м'ясо птиці, яйця, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія".

У листі сказано, що у 2022 році Польща зафіксувала позитивне сальдо у торгівлі з Україною, яке склало 3,5 млн євро. "Однак у випадку торгівлі агропродовольчими товарами вартість експорту з Польщі в Україну у 2023 році становила 1,033 млрд євро, а вартість імпорту з України – 1,69 млрд євро, отже, виникає дефіцит у розмірі 656 млн євро", – йдеться у листі.

Секерський попередив, що повне закриття кордону може призвести до зупинки польського експорту товарів в Україну і, таким чином, до втрати багатьох робочих місць.

Міністр заявив, що на початку березня планується "розпочати допомогу виробникам кукурудзи та виплату допомоги у зв'язку з посухою". Також планується відновити надання 2% кредитів ліквідності.

Міністр запевнив, що його кабінет хоче вирішувати проблеми разом з фермерами і запросив їх на переговори. "Ми б хотіли, щоб результатом нашої спільної роботи стала домовленість про вирішення поточних проблем і розробка програми на майбутнє", – написав він.

Він також звернувся до протестувальників із закликом якомога менше заважати громадськості своїми діями.

Як відомо, 20 лютого польські фермери збираються заблокувати усі прикордонні переходи з Україною.

Нагадаємо, 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ", але поліція втрутилася. Рух вантажівок на цьому КПП у неділю повністю заблокували.

У понеділок "Укрзалізниця" повідомила, що протестувальники в неділю заблокували проїзд пасажирського потяга "Київ-Хелм", але після втручання поліції питання вирішили.