В уряді закликали Польщу негайно відреагувати на блокування кордону фермерами

Віцепрем’єри українського уряду Олександр Кубраков і Юлія Свириденко закликали до якнайшвидшого вирішення блокування пунктів пропуску на кордоні Польщі та України, зокрема перешкоджання пасажирському руху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У заяві, опублікованій Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, Кубраков прокоментував повідомлення про блокування пасажирського автобуса на пункті перетину кордону "Рава-Руська – Хребенне".

"Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі перебувають жінки і діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту… Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності", – наголосив віцепрем’єр, закликавши уряд Польщі до негайної реакції.

Віцепрем’єрка Юлія Свириденко заявила, що останні дії польських фермерів, як-то висипання зерна з вантажного потяга на колії та блокування пасажирського руху – "це не протест, а порушення громадського порядку".

"Українська влада поінформувала Європейську комісію про ситуацію з блокуванням польсько-українського кордону, і ми сподіваємося на рішучу реакцію", – написала вона у Twitter (X).

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика – Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.

У відповідь на польські акції українські перевізники розпочали протест біля ПП "Рава-Руська – Гребенне", "Краківець – Корчова" та "Шегині – Медика".