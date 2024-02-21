У Британії депутати прагнуть отримати запевнення щодо національної системи ядерного стримування після повідомлень про те, що нещодавнє випробування ракети, здатної нести ядерну боєголовку, зазнало провалу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації агентства АР.

У ракети відмовили прискорювачі, і вона впала в море неподалік від місця запуску. Невдача сталася, коли міністр оборони Грант Шаппс перебував на борту підводного човна HMS Vanguard, щоб побачити випробування ракети Trident, призначеної для транспортування ядерних боєголовок.

Підводний човен HMS Vanguard нещодавно пройшов модернізацію, яка тривала понад сім років. Міністерство оборони Британії підтвердило, що під час тесту сталася "аномалія", але заявило, що "випробування підтвердило ефективність ядерного стримування Великої Британії".

"З міркувань національної безпеки ми не можемо надати додаткову інформацію з цього приводу, однак ми впевнені, що аномалія була специфічною для цієї події, і тому немає жодних наслідків для надійності всіх ракетних систем Trident і їхніх запасів", – заявили в міністерстві.

"Ядерне стримування Великої Британії залишається безпечним, надійним і ефективним", – додали в міністерстві.

Речник опозиційної Лейбористської партії з питань оборони Джон Хілі заявив, що повідомлення про провал випробувань "викликає занепокоєння". "Міністр оборони захоче запевнити парламент, що це випробування не вплине на ефективність британських операцій зі стримування", – сказав він.

HMS Vanguard – один з чотирьох британських підводних човнів класу Vanguard, які забезпечують ядерне стримування Великої Британії шляхом постійного перебування одного з кораблів у морі.

Атомні підводні човни несуть ядерні ракети Trident 2 D5, які також використовуються ВМС США. Ракети Trident, вироблені американською компанією Lockheed Martin, є балістичними ракетами, які можуть бути запущені по цілях на відстані до близько 6 437 кілометрів.

Раніше депутати парламенту Великої Британії попередили, що її збройні сили не готові до війни "високої інтенсивності".

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