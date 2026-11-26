Росія має уникати дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють її війну в Україні на інші країни.

Про це йдеться у спільній заяві генсека НАТО Марка Рютте та президента США Дональда Трампа, текст якої поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу, передає "Європейська правда".

Трамп і Рютте провели ввечері 25 листопада зустріч у місці, яке часто називають "Південним Білим домом" – у Мар-а-Лаго. Зустріч схарактеризували як надзвичайно плідну.

Її головними темами стали війна Росії проти України, конфлікт в Ірані, а також усі спільні досягнення союзників по НАТО.

"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту", – йдеться у заяві.

Крім того, Трамп і Рютте обговорили важливість подальшого збільшення видатків на оборону та інвестицій у промислову базу як у Сполучених Штатах, так і в країнах НАТО.

Раніше Рютте захистив підхід американського президента Дональда Трампа до Владіміра Путіна, заявивши, що той піддає господаря Кремля випробуванням.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Також американський президент заявив, що очільник Кремля запевняв його, що хоче завершити війну з Україною дипломатичним шляхом, а також сказав, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.