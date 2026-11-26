Міністерство оборони повідомило британським військовим резервістам, що вони мають готуватися до мобілізації на війну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Telegraph.

Вперше з часів Холодної війни близько 100 000 резервістів отримали листи, в яких їм пропонується добровільно взяти участь у тренуваннях та навчаннях, таких як флагманські навчання НАТО Steadfast Defender, що відбудуться наступної весни.

У листах, надісланих до всіх трьох видів Збройних сил і підписаних їхніми відповідними керівниками, резервістів також попросили оновити свої контактні дані та надати інформацію про їхню поточну роботу та навички.

Міністр оборони Вес Стрітінг раніше застерігав, що Велика Британія має бути готовою до війни за 1 000 днів, і що країна повинна "бути готовою разом із союзниками воювати й перемагати".

Як стало відомо The Telegraph, уряд прагне забезпечити більшу "глибину" стійкості, оскільки Велика Британія більш серйозно ставиться до статті 3 НАТО, яка вимагає від держав-членів "підтримувати та розвивати свій індивідуальний та колективний потенціал для протистояння збройному нападу".

Чисельність британської армії є найменшою з часів наполеонівських воєн, а кількість військовослужбовців на дійсній службі наближається до 73 000.

Міністерство оборони повідомило, що листи були надіслані резервістам як "практичний крок для посилення готовності та стримування, що допоможе зменшити ризик конфлікту".

Листи були надіслані стратегічним резервістам – тим, хто нещодавно залишив військову службу та зберігає обов’язок бути призваним у виняткових обставинах, на відміну від тих, хто добровільно зареєструвався як звичайні цивільні особи.

Джерело в армії повідомило, що лист було надіслано з метою вдосконалення "даних та інформації" про колишніх військовослужбовців.

"Навіть якщо ви колись були танкістом у армії, ваші цивільні навички зараз можуть бути зовсім іншими і, насправді, більш корисними для оборони", – стверджують в армії.

Там додають, що хоча ніхто й не припускає, що резервістів раптово мобілізують, "ми були б божевільними, якби не мали бази даних та доступу" до них.

Як повідомлялося, Королівські повітряні сили Великої Британії на ніч ховають свої літаки в ангарах та укриттях, щоб захистити їх від можливих загроз з боку дронів.

Цього місяця Повітряні сили США відреагували на "підозрілу активність несанкціонованих безпілотників" над авіабазою Королівських ВПС Великої Британії "Лейкенгіт" у графстві Саффолк.

Після інциденту на авіабазі "Фейрфорд" у вересні на американських військових об'єктах у Великій Британії посилили заходи безпеки.