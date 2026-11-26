24 листопада відбувся візит, який вже називають історичним, хоча багато його результатів наразі не визначені. Прем’єр Угорщини Петер Мадяр ще напередодні поїздки офіційно зарив "сокиру війни": виступив в угорському парламенті з виразно проукраїнською промовою.

Найвагоміша зміна – він переглянув роль української тематики у внутрішньополітичній боротьбі.

У промові, пронизаній особистими спогадами, Мадяр атакував свого попередника Віктора Орбана та його команду як прибічників Путіна та проголосив, що підтримує Україну від імені угорського народу.

На Закарпатті Мадяр оголосив про відкриття нової сторінки, яку Київ та Будапешт писатимуть з нуля.

Втім, це не означає, що проблеми зняті.

Про деталі та залаштунки візиту і переговорів на Закарпатті – в статті редактора "ЄвроПравди" Сергія Сидоренка Угорщина починає з нуля. Про що домовилися Зеленський та Мадяр та що має зробити Україна. Далі – стислий її виклад.

Немає жодного іншого європейського лідера або топполітика, візиту якого Київ чекав з таким нетерпінням і такою драматичністю, як Петера Мадяра.

Початок роботи його уряду виявився гіршим за очікування України. Мадяр створював складнощі там, де у цьому не було реальних політичних потреб.

На початку осені Угорщина різко поглибила кризу, але наприкінці вересня гостра криза спала.

Прорив стався у Дубліні, де Зеленський і Мадяр знову перетнулися на зустрічі лідерів ЄС.

Деталі візиту на Закарпаття, на які погодився Будапешт, були дійсно проривними та свідчили про готовність Мадяра до нової епохи у відносинах.

17 листопада, рівно за тиждень до візиту прем’єр-міністра Угорщини, Росія здійснила дронову атаку на Закарпаття – одну з небагатьох за час війни. За даними, якими українські Повітряні сили поділилися з угорцями, було три хвилі дронів, що прямували саме туди. Попри перехоплення, кілька безпілотників дісталися регіону, атакувавши цілі у Мукачеві та Ужгороді.

Атака РФ на Закарпаття зрештою зіграла проти самих росіян – бо дала Петеру Мадяру ґрунт для оголошення нової політики щодо України. Саме з цього він почав свій півгодинний виступ у парламенті Угорщини 23 листопада, левова частка якого була присвячена нашій державі.

Ця промова широко розійшлася в Угорщині.

І це було найкращим можливим тлом для візиту в Україну.

Доказом того, що Петер Мадяр приїхав відкривати новий етап у відносинах, став уже перший пункт візиту. Він зустрівся з Володимиром Зеленським в Ужгороді в особливому місці: на цвинтарі полеглих українських військових. А потім, несподівано для українського візаві – запропонував зробити заяви для журналістів, де повторив тези своєї промови.

Те, що цей крок угорського лідера багато важить, президент Зеленський згодом повторив неодноразово, і це дійсно так.

Хоча головна частина зустрічі – змістовна, і тут також можна говорити про успіх. Переговори лідерів, що відбувалися в Ужгороді, тривали понад дві години – більше за будь-які плани та розрахунки.

Утім, цікаво, що Зеленський та Мадяр говорили тет-а-тет 35 хвилин, тобто чверть із цього часу.

Багато уваги лідери приділили практичним питанням – і саме тому зустріч у розширеному форматі тривала так довго, півтори години. Співпраця в енергетиці, допомога у постачанні дизелю в Україну, використання українських підземних газосховищ для потреб Угорщини тощо, нові пункти пропуску на кордоні, у тому числі для велосипедного руху (видається дрібницею, але важливо для місцевих), і тому подібне.

Якихось проривних домовленостей за підсумками зустрічі не ухвалили, але їх і не мало бути, адже це – перша змістовна зустріч.

Величезним плюсом є те, що Петер Мадяр почав говорити про підтримку України в цілому, адже досі багато років поспіль Будапешт підтримував лише угорців Закарпаття і нікого більше.

Важливо і те, що Мадяр почав публічно говорити про підтримку європейської інтеграції України.

Більше – в матеріалі Сергія Сидоренка Угорщина починає з нуля. Про що домовилися Зеленський та Мадяр та що має зробити Україна.