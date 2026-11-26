Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та засобів технічного обслуговування винищувачів F-16.

Про це йдеться у відповідній заяві від 25 листопада, пише "Європейська правда".

Як зазначається, загальна орієнтовна вартість становить $621,9 млн. У Держдепартаменті зазначили, що фінансування закупівлі здійснюватиметься в межах багатонаціональної програми JUMPSTART ("Послуги, навчання та матеріали за прискореним графіком").

Кошти для цього надали Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія. США не використовуватимуть власні кошти для фінансування цієї угоди.

Головних підрядників визначать за результатами конкурентних закупівель, які проведе уряд США відповідно до Федерального регламенту закупівель (FAR).

Водночас реалізація угоди не потребуватиме відрядження до України додаткових представників американського уряду чи підрядників.

Раніше повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет ще не затвердив передачу близько 60 перехоплювачів до системи протиповітряної оборони Patriot, які Вашингтон уже погодився поставити Україні.

Як заявляв президент Володимир Зеленський, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.