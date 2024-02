Комітети Європарламенту підтримали рішення про макрофін на 50 млрд євро для України

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила депутатка Віола фон Крамон.

"Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", – написала вона.

🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk