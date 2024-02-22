Комітети Європарламенту підтримали рішення про макрофін на 50 млрд євро для України

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила депутатка Віола фон Крамон.

"Ми щойно затвердили UkraineFacility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", – написала вона.

🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk February 22, 2024

Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту. Як зазначають, бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.