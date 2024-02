Комитеты Европарламента поддержали макрофин на 50 млрд евро для Украины

Профильные комитеты Европарламента поддержали решение о создании многолетней программы финансовой помощи для Украины на 50 млрд евро.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила депутат Виола фон Крамон.

"Мы только что утвердили Ukraine Facility, финансовую помощь объемом 50 млрд евро на последующие годы. На следующей пленарной неделе в Страсбурге парламент еще раз продемонстрирует солидарность с Украиной", – написала она.

🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk