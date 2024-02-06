50 млрд євро для України: ЄС розраховує у березні почати виплати

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС прагне у березні розпочати виплати в рамках погодженої минулого тижня програми Ukraine Facility на 50 млрд євро.

Як передає "Європейська правда", про це вона написала у Twitter (X).

Президентка Єврокомісії привітала політичну домовленість між Радою ЄС і Європарламентом щодо виділення Україні 50 мільярдів євро, назвавши її важливим кроком вперед.

"Європа вірна своєму слову. Ми продовжимо надавати вкрай необхідне фінансування та забезпечувати передбачуваність для нашого відважного партнера, що прагне до членства.

Ми прагнемо розпочати виплати в березні", – написала фон дер Ляєн.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, лідери ЄС минулого четверга подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

У висновках саміту йдеться про те, що Україна зможе отримувати кошти за дотримання низки передумов. Також там сказано, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо програми, а через два роки вони можуть запропонувати Єврокомісії перегляд всієї багаторічної фінансової рамки.

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