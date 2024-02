Лідер більшості в Сенаті США прибув до України

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер прибув з візитом до України у п'ятницю, 23 лютого.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", – зазначив сенатор.

I am leading this delegation to meet with President Zelenskyy to show the Ukrainian people that America stands with them, to show our NATO and European allies we stand with them, to learn about the arms Ukraine vitally needs, and to protect our democracy and national security. pic.twitter.com/us2hlrIIfT