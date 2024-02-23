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Лідер більшості в Сенаті США прибув до України

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П'ятниця, 23 лютого 2024, 14:03

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер прибув з візитом до України у п'ятницю, 23 лютого.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Я очолюю цю делегацію для зустрічі з президентом Зеленським, щоб показати українському народу, що Америка з ним, показати нашим союзникам по НАТО і Європі, що ми з ними, дізнатися про зброю, яка життєво необхідна Україні, і захистити нашу демократію і національну безпеку", – зазначив сенатор.

Свій допис він доповнив фотографією, зробленою у Львові.

Цієї п'ятниці до України також прибула прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

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США