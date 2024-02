Лидер большинства в Сенате США прибыл в Украину

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер прибыл с визитом в Украину в пятницу 23 февраля.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"Я возглавляю эту делегацию для встречи с президентом Зеленским, чтобы показать украинскому народу, что Америка с ним, показать нашим союзникам по НАТО и Европе, что мы с ними, узнать об оружии, которое жизненно необходимо Украине, и защитить нашу демократию и национальную безопасность", – отметил сенатор.

I am leading this delegation to meet with President Zelenskyy to show the Ukrainian people that America stands with them, to show our NATO and European allies we stand with them, to learn about the arms Ukraine vitally needs, and to protect our democracy and national security. pic.twitter.com/us2hlrIIfT