Прем’єрка Данії прибула до України
П'ятниця, 23 лютого 2024, 12:54
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до України з четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ.
Як пише "Європейська правда", відео зі Львова з прем’єркою Данії поширив у Telegram та Facebook президент Володимир Зеленський.
"У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України.
Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!", – написав Зеленський.
Як повідомляють данські ЗМІ, сьогоднішній візит, який проходить у західній частині України, є четвертим візитом прем'єр-міністра після 24 лютого 2024 року.
Останній візит відбувся у вересні минулого року, коли вона зустрілася із Зеленським.
Напередодні Метте Фредеріксен оголосила, що її країна укладає двосторонню угоду з Україною, яка гарантує безпекову підтримку Києву у наступні 10 років. Однак публічної церемонії підписання угоди наразі не було.
Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.
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