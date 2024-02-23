Прем’єрка Данії прибула до України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен прибула до України з четвертим візитом від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Як пише "Європейська правда", відео зі Львова з прем’єркою Данії поширив у Telegram та Facebook президент Володимир Зеленський.

"У Львові на Марсовому полі Личаківського кладовища разом із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен вшанували пам’ять загиблих захисників України.



Ми ніколи не забудемо героїв, які захищали нашу незалежність, свободу та майбутнє. Вічна слава всім, хто віддав своє життя за Україну!", – написав Зеленський.

Як повідомляють данські ЗМІ, сьогоднішній візит, який проходить у західній частині України, є четвертим візитом прем'єр-міністра після 24 лютого 2024 року.

Останній візит відбувся у вересні минулого року, коли вона зустрілася із Зеленським.

Напередодні Метте Фредеріксен оголосила, що її країна укладає двосторонню угоду з Україною, яка гарантує безпекову підтримку Києву у наступні 10 років. Однак публічної церемонії підписання угоди наразі не було.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.

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