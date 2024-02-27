Литва звірить дані щодо імпорту українського зерна

Литва серйозно ставиться до планів польських фермерів перекрити дорогу на литовсько-польському кордоні і хоче перевірити, чи збігаються її дані про імпорт українського зерна з даними з українсько-польського кордону.

Про це заявив міністр сільського господарства Литви Кястутіс Навіцкас, його слова наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

"Вчора ми домовилися з польським міністром про дві речі. Тепер у нас є прямий канал для обміну інформацією про те, що відбувається, і друга річ – ми додатково попросили українсько-польський кордон допомогти нам з'ясувати кількість задекларованих вантажів до Литви, і ми порівняємо її з нашими даними", – сказав Навіцкас в інтерв'ю радіо LRT у вівторок.

За його словами, підозри, що українське зерно, яке надходить з Польщі до Литви, повертається назад або переробляється і знову експортується як литовська продукція, видаються безпідставними.

"Якщо звести всю тему до так званої "зернової каруселі", в якій звинувачують Литву, то… мали б бути ознаки, а ми не бачимо цих ознак ні з нашого боку, ні з польського", – сказав міністр.

За його словами, контрабанда зерна та фальсифікація документів є невигідною, оскільки ризик є високим, а співвідношення обсяг/ціна – низьким.

Він також звернув увагу на те, що з початком війни в Україні частина російської сільськогосподарської продукції була заміщена українською.

"Те, що є українські перевізники, не означає, що вони перебувають тут нелегально. Зрозуміло, що з моменту вторгнення збільшився потік українських вантажів, тому що змінилися умови", – сказав міністр.

1 березня польські фермери планують розпочати дві нові блокади: на польсько-німецькому прикордонному переході у Свецку та на кордоні з Литвою. Очікується, що блокада триватиме близько тижня.

Литовці вирішили не приєднуватися до блокади польсько-литовського кордону, яка має розпочатися у п'ятницю на пункті пропуску Будзіско-Кальварія.