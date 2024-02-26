Литовські фермери вирішили не долучатися до польської блокади кордону

Литовці не приєднаються до блокади польсько-литовського кордону, яка має розпочатися у п'ятницю на пункті пропуску Будзіско-Кальварія.

Про це заявив президент Асоціації виробників зерна Литви Аушріс Мачіяускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Блокада польсько-литовського прикордонного переходу у зв'язку з транзитом українського зерна, як очікується, розпочнеться у п'ятницю і триватиме тиждень.

"Литовські фермери не блокували, не блокують і не мають наміру блокувати українське зерно. (...) Ми бачимо проблему, але ми розуміємо ситуацію українських фермерів", – сказав Мачіяускас.

Президент Асоціації виробників зерна визнав, що існує проблема з контролем українського зерна, яку має вирішити уряд, але підкреслив, що "більшою проблемою для литовських фермерів є російське зерно".

Польські фермери оголосили про блокаду польсько-литовського кордону на 1 березня. Вони не виключили, що до акції протесту приєднаються литовські фермери.

Поляки обґрунтовують своє рішення так званою системою "зернової каруселі", яка передбачає, що українське зерно в'їжджає в Люблінське або Підкарпатське воєводства транзитом через Польщу, потім прямує до Литви і після перетину кордону перестає відслідковуватися польськими службами. Потім машина із зерном повертається на кордон, змінює документи, і вантаж стає товаром ЄС, який вільно в'їжджає до Польщі.

Нагадаємо, 23 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль разом з міністрами відвідав польсько-український кордон і озвучив "план взаєморозуміння" для розблокування кордону.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції в неділю висловив сподівання на вирішення питань із Польщею завдяки переговорам на рівні прем’єрів, однак якщо цього не відбудеться – пообіцяв захищати український бізнес.

У Польщі в ніч з суботи на неділю сталося наймасштабніше пошкодження українського зерна від початку фермерських протестів – загалом зловмисники пошкодили 160 тонн українського зерна.