Україна через 15 років долучилась до групи найбільших експортерів продовольства в СОТ

Україна долучилась до Кернської групи, яка в межах Світової організації торгівлі (СОТ) об’єднує прихильників більшої лібералізації міжнародної торгівлі сільськогосподарськими товарами.

Про це йдеться в заяві Кернської групи за підсумками засідання на рівні міністрів сільського господарства в Абу-Дабі 25 лютого, повідомляє "Європейська правда".

"Ми раді вітати Україну як нового члена Кернської групи, відзначаючи спільну прихильність України до відкритої, справедливої, ринково орієнтованої системи торгівлі сільськогосподарською продукцією", – йдеться в заяві.

Україна почала процес приєднання до групи великих експортерів сільгосппродукції в межах СОТ ще наприкінці 2009 року. З 2020-го вона мала статус спостерігача в Кернській групі.

Кернську групу створили 1986 року країни-члени СОТ, на які припадає 30% світового аграрного експорту.

Група проголошує, що прагне досягти "вільної та справедливої торгівлі в сільському господарстві, яка забезпечує реальні та стійкі вигоди для країн, що розвиваються". На практиці вона виступає за відмову від будь-яких експортних субсидій і державної підтримки аграріїв.

До об’єднання, окрім України, входять Канада, Південно-Африканська Республіка, Пакистан, Австралія, Нова Зеландія, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни, Аргентина, Болівія, Бразилія, Гватемала, Колумбія, Коста-Рика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі.

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