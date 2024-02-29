Стефанчук "продуктивно" поговорив зі спікером Сейму Польщі про блокування кордону

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з польським колегою Шимоном Головнею обговорив блокування польсько-українського кордону.

Про це Стефанчук розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Спікер ВРУ зазначив, що передусім на зустрічі йшлося про ситуацію на українсько-польському кордоні та роль парламентів у цьому питанні. Він назвав розмову "продуктивною".

"Блокування кордону під час війни є поганим сигналом і абсолютно контрпродуктивним рішенням. Україна готова до фахової дискусії для вирішення цього питання", – заявив Стефанчук.

Important meeting with Marshal of the @KancelariaSejmu 🇵🇱 @szymon_holownia.



A productive conversation. First of all, we discussed the situation on the Ukrainian-Polish border and the role of parliaments in this issue.



Blocking the border in times of war sends a bad signal and… pic.twitter.com/a7Z6OttsDr — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 29, 2024

Стефанчук додав, що Україна вдячна Польщі за значний внесок у протидію російській агресії та консолідацію допомоги нашій державі з боку міжнародної спільноти.

Нагадаємо, вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Після цього торговий представник України Тарас Качка сказав, що мав у середу тривалі перемовини з польськими міністрами і під час них таку опцію не згадували.

Також він порадив прочитати заяву Дональда Туска повністю, щоб про неї не склалося хибного враження.

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