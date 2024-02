Стефанчук "продуктивно" поговорив зі спікером Сейму Польщі про блокування кордону

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук на зустрічі з польським колегою Шимоном Головнею обговорив блокування польсько-українського кордону.

Про це Стефанчук розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Спікер ВРУ зазначив, що передусім на зустрічі йшлося про ситуацію на українсько-польському кордоні та роль парламентів у цьому питанні. Він назвав розмову "продуктивною".

"Блокування кордону під час війни є поганим сигналом і абсолютно контрпродуктивним рішенням. Україна готова до фахової дискусії для вирішення цього питання", – заявив Стефанчук.

Important meeting with Marshal of the @KancelariaSejmu 🇵🇱 @szymon_holownia.



A productive conversation. First of all, we discussed the situation on the Ukrainian-Polish border and the role of parliaments in this issue.



Blocking the border in times of war sends a bad signal and… pic.twitter.com/a7Z6OttsDr