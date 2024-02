Стефанчук "продуктивно" поговорил со спикером Сейма Польши о блокировании границы

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с польским коллегой Шимоном Головней обсудил блокирование польско-украинской границы.

Об этом Стефанчук рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Спикер ВР отметил, что прежде всего на встрече речь шла о ситуации на украинско-польской границе и роли парламентов в этом вопросе. Он назвал разговор "продуктивным".

"Блокирование границы во время войны является плохим сигналом и абсолютно контрпродуктивным решением. Украина готова к профессиональной дискуссии для решения этого вопроса", – заявил Стефанчук.

Important meeting with Marshal of the @KancelariaSejmu 🇵🇱 @szymon_holownia.



A productive conversation. First of all, we discussed the situation on the Ukrainian-Polish border and the role of parliaments in this issue.



Blocking the border in times of war sends a bad signal and… pic.twitter.com/a7Z6OttsDr