Стефанчук "продуктивно" поговорил со спикером Сейма Польши о блокировании границы

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на встрече с польским коллегой Шимоном Головней обсудил блокирование польско-украинской границы.

Об этом Стефанчук рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Спикер ВР отметил, что прежде всего на встрече речь шла о ситуации на украинско-польской границе и роли парламентов в этом вопросе. Он назвал разговор "продуктивным".

"Блокирование границы во время войны является плохим сигналом и абсолютно контрпродуктивным решением. Украина готова к профессиональной дискуссии для решения этого вопроса", – заявил Стефанчук.

Important meeting with Marshal of the @KancelariaSejmu 🇵🇱 @szymon_holownia.



A productive conversation. First of all, we discussed the situation on the Ukrainian-Polish border and the role of parliaments in this issue.



Blocking the border in times of war sends a bad signal and… pic.twitter.com/a7Z6OttsDr — Ruslan Stefanchuk (@r_stefanchuk) February 29, 2024

Стефанчук добавил, что Украина благодарна Польше за значительный вклад в противодействие российской агрессии и консолидацию помощи нашему государству со стороны международного сообщества.

Напомним, днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

После этого торговый представитель Украины Тарас Качка сказал, что имел в среду длительные переговоры с польскими министрами и во время них такую опцию не упоминали.

Также он посоветовал прочитать заявление Дональда Туска полностью, чтобы о нем не сложилось ложного впечатления.

Читайте также: Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.