Туск: Заяви Путіна варто сприймати вкрай серйозно
Прем’єр Польщі Дональд Туск вважає, що усі заяви президента Росії Владіміра Путіна варто сприймати як його реальні наміри.
Як повідомляє Onet, пише "Європейська правда", про це він сказав у четвер, коментуючи заяви лідера Росії у посланні до Федеральних зборів.
"Не лише агресивну риторику, але й рішення, які анонсував Путін – щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії – усе це слід сприймати абсолютно серйозно", – сказав Туск.
"Європа має розуміти, що "гонка озброєнь", яку Росія нав’язує світу, зобов’язує Захід прокидатись і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз. ЄС має ухвалювати рішення, які зрівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", – додав він.
Як відомо, 29 лютого Путін звернувся з посланням до Федеральних зборів, де говорив, серед іншого, про "повну готовність" ядерних сил, та лякав наслідками потенційного рішення залучити військових країн НАТО в Україні. При цьому він назвав "маячнею" побоювання, що Росія може напасти на якусь із країн Європи.