Туск: Заявления Путина стоит воспринимать крайне серьезно
Премьер Польши Дональд Туск считает, что все заявления президента России Владимира Путина следует воспринимать как его реальные намерения.
Как сообщает Onet, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в четверг, комментируя заявления лидера России в послании к Федеральному собранию.
"Не только агрессивную риторику, но и решения, которые анонсировал Путин – по увеличению самодостаточности России, переводу экономики на военные рельсы, модернизации армии – все это следует воспринимать абсолютно серьезно", – сказал Туск.
"Европа должна понимать, что "гонка вооружений", которую Россия навязывает миру, обязывает Запад просыпаться и готовиться с военной точки зрения к потенциальным угрозам. ЕС должен принимать решения, которые уравновесят военный потенциал России и сделают Европу лучше готовой к плохим сценариям", – добавил он.
Как известно, 29 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию, где говорил, среди прочего, о "полной готовности" ядерных сил, и пугал последствиями потенциального решения привлечь военных стран НАТО в Украине. При этом он назвал "бредом" опасения, что Россия может напасть на какую-то из стран Европы.