Байден закликав якнайшвидше ухвалити проєкт з допомогою Україні

Президент США Джо Байден якомога швидше ухвалити представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в його заяві, що оприлюднив Білий дім.

"Я закликаю Конгрес об'єднатися та швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати проєкт як закон", – зазначив він.

За його словами, двопартійна угода включає "найжорсткіший і найсправедливіший" набір прикордонних змін за останні десятиліття, яку він рішуче підтримує.

Президент наголосив, що проєкт також дозволить Сполученим Штатам як один із двох пріоритетів продовжувати життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу підтримувати здатність України захищатися від російської агресії.

"Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит (російського диктатора Владіміра) Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте", – зазначив Байден.

Він вказав, що ще одним пріоритет – надання Ізраїлю засобів оборони свого народу та захисту від терористів ХАМАС. Американський лідер додав, що угода також забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу.

"Тепер рішення мають прийняти республіканці в Палаті представників. Чи хочуть вони вирішити проблему? Чи вони хочуть продовжувати грати в політику щодо кордону? Я прийняв своє рішення", – підкреслив Байден.

Президент США визнав розбіжності у позиціях демократів і республіканців щодо безпеки кордону, але закликав не дозволити партійній політиці стати на заваді їхнім обов'язкам.

"Я не дозволю цьому статися. У такі моменти ми повинні пам'ятати, хто ми є. Ми – Сполучені Штати Америки, і немає нічого, що було б нам не під силу, якщо ми зробимо це разом", – резюмував Байден.

У неділю Сенат США представив двопартійний законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників США від республіканців Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, який також передбачає надання допомоги Україні та Ізраїлю.

Раніше Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні.