Білий дім розкритикував законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні

В адміністрації президента США заявили, що не підтримують законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, голосування якого в Палаті представників анонсував її спікер від республіканців Майк Джонсон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П'єр.

За словами представниці адміністрації президента США, саме тоді, коли законодавчий текст у Сенаті вже майже готовий, республіканці в Палаті представників "вдаються до свого останнього цинічного політичного маневру".

"Безпека Ізраїлю має бути святинею, а не політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цього виверту, який нічого не робить для захисту кордону (з Мексикою), нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна, і відмовляє в гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню...", – зазначила Жан-П'єр.

Натомість, наголосив Білий дім, республіканці в Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація президента США та Сенат.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

При цьому наступного тижня у Сенаті планується голосування за пакетний проєкт, куди включена у тому числі допомога для України та Ізраїлю разом з рішенням щодо південного кордону – головної теми суперечок між республіканцями й демократами. Щодо цього проєкту давно тривають інтенсивні переговори.

Проте республіканці у Палаті представників наперед висловили невдоволення, а спікер Майк Джонсон раніше казав, що якщо фінальний текст виявиться таким, як відомо з чуток, то у нього не буде шансів на схвалення Палатою представників.

Поки невідомо, чи винесе на голосування окремий проєкт щодо Ізраїлю лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, якщо його схвалять у Палаті представників.

У Білому домі зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.