Байден призвал как можно быстрее принять проект с помощью Украине
Президент США Джо Байден призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении, которое обнародовал Белый дом.
"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать проект как закон", – отметил он.
По его словам, двухпартийное соглашение включает "самый жесткий и самый справедливый" набор пограничных изменений за последние десятилетия, которое он решительно поддерживает.
Президент подчеркнул, что проект также позволит Соединенным Штатам как один из двух приоритетов продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру поддерживать способность Украины защищаться от российской агрессии.
"Как я уже говорил ранее, если мы не остановим аппетит (российского диктатора Владимира) Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки возрастет", – отметил Байден.
Он указал, что еще одним приоритет – предоставление Израилю средств обороны своего народа и защиты от террористов ХАМАС. Американский лидер добавил, что соглашение также обеспечит жизненно необходимую гуманитарную помощь для палестинского народа.
"Теперь решение должны принять республиканцы в Палате представителей. Хотят ли они решить проблему или они хотят продолжать играть в политику в отношении границы? Я принял свое решение", – подчеркнул Байден.
Президент США признал разногласия в позициях демократов и республиканцев по безопасности границы, но призвал не позволить партийной политике помешать их обязанностям.
"Я не позволю этому произойти. В такие моменты мы должны помнить, кто мы есть. Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что было бы нам не под силу, если мы сделаем это вместе", – резюмировал Байден.
В воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.
В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.
Ранее Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.
В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине.