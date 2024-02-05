Байден призвал как можно быстрее принять проект с помощью Украине

Президент США Джо Байден призвал как можно скорее принять представленный в Сенате законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его заявлении, которое обнародовал Белый дом.

"Я призываю Конгресс объединиться и быстро принять это двухпартийное соглашение. Положите его на мой стол, чтобы я мог немедленно подписать проект как закон", – отметил он.

По его словам, двухпартийное соглашение включает "самый жесткий и самый справедливый" набор пограничных изменений за последние десятилетия, которое он решительно поддерживает.

Президент подчеркнул, что проект также позволит Соединенным Штатам как один из двух приоритетов продолжать жизненно важную работу вместе с партнерами по всему миру поддерживать способность Украины защищаться от российской агрессии.

"Как я уже говорил ранее, если мы не остановим аппетит (российского диктатора Владимира) Путина к власти и контролю в Украине, он не ограничится только Украиной, и цена для Америки возрастет", – отметил Байден.

Он указал, что еще одним приоритет – предоставление Израилю средств обороны своего народа и защиты от террористов ХАМАС. Американский лидер добавил, что соглашение также обеспечит жизненно необходимую гуманитарную помощь для палестинского народа.

"Теперь решение должны принять республиканцы в Палате представителей. Хотят ли они решить проблему или они хотят продолжать играть в политику в отношении границы? Я принял свое решение", – подчеркнул Байден.

Президент США признал разногласия в позициях демократов и республиканцев по безопасности границы, но призвал не позволить партийной политике помешать их обязанностям.

"Я не позволю этому произойти. В такие моменты мы должны помнить, кто мы есть. Мы – Соединенные Штаты Америки, и нет ничего, что было бы нам не под силу, если мы сделаем это вместе", – резюмировал Байден.

В воскресенье Сенат США представил двухпартийный законопроект о безопасности границ на сумму 118 миллиардов долларов, который также предусматривает оказание помощи Украине и Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США от республиканцев Майк Джонсон заявил, что не поставит на голосование представленный в Сенате проект.

Ранее Джонсон заявил, что на следующей неделе вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе.

В администрации президента США заявили, что не поддерживают законопроект о поддержке Израиля без помощи Украине.