Джонсон: Палата представників США розгляне допомогу Ізраїлю окремим проєктом

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїлю розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону.

Про це повідомляє The Hill, пише "Європейська правда".

Джонсон у суботу заявив, що Палата представників розляне допомогу Ізраїлю в окремому законопроєкті.

"З огляду на нездатність Сенату вчасно забезпечити рух відповідного законодавства, і з огляду на складні обставини, у яких перебуває Ізраїль, Палата представників бере на себе лідерську роль", – заявив Джонсон.

При цьому наступного тижня у Сенаті планується голосування за пакетний проєкт, куди включена у тому числі допомога для України та Ізраїлю разом з рішенням щодо південного кордону – головної теми суперечок між республіканцями й демократами. Щодо цього проєкту давно тривають інтенсивні переговори.

Проте республіканці у Палаті представників наперед висловили невдоволення, а спікер Майк Джонсон раніше казав, що якщо фінальний текст виявиться таким, як відомо з чуток, то у нього не буде шансів на схвалення Палатою представників.

Поки невідомо, чи винесе на голосування окремий проєкт щодо Ізраїлю лідер більшості у Сенаті Чак Шумер, якщо його схвалять у Палаті представників.

У Білому домі зазначали, що не обговорюють з Конгресом можливість виділення в окремий проєкт фінансування для України й Ізраїлю.