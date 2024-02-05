Укр Рус Eng

Міністр оборони Польщі вважає, що в умовах російської загрози "варто готуватися до всього"

Понеділок, 5 лютого 2024, 18:03

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не виключає будь-яких сценаріїв у подальшому розвитку війни Росії проти України, і Польща має бути готовою до них.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю Super Express.

 Міністра запитали, чи допускає він найгірший сценарій розв’язки у російсько-українській війні – поразку України і початок підготовки Росією агресії проти країн східного флангу НАТО, зокрема Польщі.  

"Я допускаю усі сценарії, і абсолютно серйозно сприймаю найгірші з них. Такою є роль міністра оборони у ситуації, у якій ми зараз є", – відповів Косіняк-Камиш. 

Він зауважив, що ситуація дуже напружена не лише у європейському регіоні, але й на Близькому Сході та в Тихоокеанському регіоні.

"Потрібно бути готовим до усіх сценаріїв. Тож ми проводимо аудит, робимо висновки і заповнюємо прогалини, зокрема у питанні озброєння. Великі закупівлі – це дуже важливо, але важливе й індивідуальне обладнання для солдатів", - зазначив міністр, додавши, що після зміни уряду вже укладено контракти на 19 млрд злотих, переважно з польським оборонпромом.   

Нагадаємо, на початку лютого голова Генштабу Румунії закликав готуватися до можливої війни з Росією у майбутньому. Водночас прем'єр-міністр не погодився з його заявою. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща