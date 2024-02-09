Качинський проситиме польського аграрного єврокомісара подати у відставку

Голова найбільшої опозиційної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський проситиме польського єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського подати у відставку на тлі фермерських протестів на континенті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVN24.

Журналісти в Сеймі запитали лідера "Права і справедливості", чи задоволений він роботою Войцеховського, який є комісаром з питань сільського господарства з 2019 року.

"Я думаю, що комісар – і я сьогодні йому зателефоную, бо не можу інакше, щоб попросити його про це, – він повинен закінчити свою місію", – сказав Качинський.

"Але чи він її закінчить, я просто не знаю, тому що я не маю впливу на те, чи він буде комісаром, чи ні. Це виключно його рішення, але через ці дуже прикрі заяви він повинен закінчити цю свою місію", – додав він.

Він зазначив, що це "скорочує місію лише на кілька місяців, адже наступного комісара обиратиме нинішня більшість".

Раніше у Сеймі віцепрем'єр Владислав Косіняк-Камиш говорив про протести фермерів, що тривають у деяких європейських країнах, а відсьогодні і в Польщі. Він сказав, що "таких протестів у Європі ще ніколи не було".

На його думку, "відсутність прибутковості в сільському господарстві є трагічною". "Ви довели польське село до межі банкрутства. І хто несе за це відповідальність? Хто є комісаром Європейського Союзу з питань сільського господарства? Януш Войцеховський з партії "Право і справедливість", якого ця партія висунула на цю посаду", – сказав він.

Говорячи про так званий "Зелений курс", він сказав, що "в Європі є людина, яка об'єднала всіх європейських і польських фермерів проти запропонованої ним реформи". "Це Януш Войцеховський. У відставку!" – закликав Косіняк-Камиш.

Януш Войцеховський як єврокомісар, відповідальний за сільське господарство в Європейському Союзі, останніми місяцями зазнає постійної критики по всьому континенту.

У серпні Владислав Косіняк-Камиш – тоді ще в опозиції – показав лист, надісланий Войцеховським до Польської селянської партії, в якому він просив допомоги в тому, щоб переконати у необхідності змін в аграрній політиці Європейську народну партію (в якій засідають депутати ПСП). Косіняк-Камиш назвав цей лист "актом відчаю" і зазначив, що, не маючи можливості взяти під контроль сільське господарство в ЄС, Войцеховський "звернувся по допомогу до голови єдиної партії, яка знає польське сільське господарство".

У п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона включатиме, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною. Протестувальники виступають проти запровадження "Зеленого курсу" ЄС та напливу товарів з України.

Фермери в Румунії, Франції, Іспанії та Бельгії, серед інших, також протестують проти деяких рішень, що містяться в "Зеленому курсі".

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту з України, як у випадку з зерновими.

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