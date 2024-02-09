Качиньский будет просить польского аграрного еврокомиссара подать в отставку

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский будет просить польского еврокомиссара по вопросам сельского хозяйства Януша Войцеховского подать в отставку на фоне фермерских протестов на континенте.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Журналисты в Сейме спросили лидера "Права и справедливости", доволен ли он работой Войцеховского, который является комиссаром по вопросам сельского хозяйства с 2019 года.

"Я думаю, что комиссар – и я сегодня ему позвоню, потому что не могу иначе, чтобы попросить его об этом, – он должен закончить свою миссию", – сказал Качиньский.

"Но закончит ли он ее, я просто не знаю, потому что у меня нет влияния на то, будет ли он комиссаром или нет. Это исключительно его решение, но из-за этих очень досадных заявлений он должен закончить эту свою миссию", – добавил он.

Он отметил, что это "сокращает миссию всего на несколько месяцев, ведь следующего комиссара будет выбирать нынешнее большинство".

Ранее в Сейме вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш говорил о протестах фермеров, продолжающихся в некоторых европейских странах, а с сегодняшнего дня и в Польше. Он сказал, что "таких протестов в Европе еще никогда не было".

По его мнению, "отсутствие прибыльности в сельском хозяйстве трагично". "Вы довели польское село до грани банкротства. И кто несет за это ответственность? Кто является комиссаром Европейского Союза по вопросам сельского хозяйства? Януш Войцеховский из партии "Право и справедливость", которого партия выдвинула на эту должность", – сказал он.

Говоря о так называемом "Зеленом курсе", он сказал, что "в Европе есть человек, который объединил всех европейских и польских фермеров против предложенной им реформы". "Это Януш Войцеховский. В отставку!" – призвал Косиняк-Камыш.

Януш Войцеховский как еврокомиссар, ответственный за сельское хозяйство в Европейском Союзе, в последние месяцы подвергается постоянной критике по всему континенту.

В августе Владислав Косиняк-Камыш – тогда еще в оппозиции – показал письмо, направленное Войцеховским в Польскую селянскую партию, в котором он просил помощи в том, чтобы убедить в необходимости изменений в аграрной политике Европейскую народную партию (в которой заседают депутаты ПСП). Косиняк-Камыш назвал это письмо "актом отчаяния" и отметил, что, не имея возможности взять под контроль сельское хозяйство в ЕС, Войцеховский "обратился за помощью к председателю единственной партии, которая знает польское сельское хозяйство".

В пятницу фермеры со всей Польши начали акцию протеста, которая, как ожидается, продлится 30 дней. Она будет включать, среди прочего, блокирование дорог и пограничных переходов с Украиной. Протестующие выступают против введения "Зеленого курса" ЕС и наплыва товаров из Украины.

Фермеры в Румынии, Франции, Испании и Бельгии, среди прочих, также протестуют против некоторых решений, содержащихся в "Зеленом курсе".

Напомним, министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский заявил, что в определенных сферах потребуется полная блокада импорта из Украины, как в случае с зерновыми.

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