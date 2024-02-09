Главный дипломат ЕС обеспокоен планами Израиля наступать на юге сектора Газа

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель выразил обеспокоенность планами Израиля наступать на город Рафах, что на юге сектора Газа, из-за возможных последствий для гражданских.

Соответствующее заявление он опубликовал 9 февраля, пишет "Европейская правда".

Боррель отметил, что в настоящее время в городе находятся около 1,4 млн гражданских палестинцев, которым некуда бежать и грозит голод.

1.4 million Palestinians are currently in #Rafah without safe place to go, facing starvation.



Reports of an Israeli military offensive on Rafah are alarming. It would have catastrophic consequences worsening the already dire humanitarian situation & the unbearable civilian toll. February 9, 2024

"Сообщения о наступлении военных Израиля на Рафах – тревожные. Это имело бы катастрофические последствия и повлечет ухудшение и так плохой гуманитарной ситуации и невыносимо многочисленные жертвы среди гражданского населения", – заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Днем 9 февраля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что гражданские палестинцы в городе Рафах должны эвакуироваться оттуда и им дадут такую возможность, прежде чем начнется операция.

"Невозможно достичь цели войны – уничтожение группировки ХАМАС – и при этом оставить еще четыре батальона ХАМАСа в Рафахе", – заявили в офисе премьера.

США заявили, что без подготовки плана по обеспечению безопасности гражданских в этой зоне операция может привести к катастрофе.