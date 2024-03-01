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У НАТО показали відео перехоплення винищувачів РФ над Балтикою

фото, відео
П'ятниця, 1 березня 2024, 13:44

Два французьких літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем.

Відео і фотографії перехоплення у себе в Twitter (X) оприлюднило Командування повітряних сил НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Інциденти відбулися в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.

"Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора.

Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі", – йдеться у повідомленні.

Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. У березні 2023 року, наприклад, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.

Минулого тижня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.

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