У НАТО показали відео перехоплення винищувачів РФ над Балтикою
П'ятниця, 1 березня 2024, 13:44
Два французьких літаки Mirage 2000-5 перехопили російські винищувачі Су-30 і транспортний літак Ан-72 над Балтійським морем.
Відео і фотографії перехоплення у себе в Twitter (X) оприлюднило Командування повітряних сил НАТО, повідомляє "Європейська правда".
Інциденти відбулися в міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі 29 лютого.
Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday— NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) March 1, 2024
Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U
"Подивіться, як це виглядає, коли 2 французькі Mirage 2000-5 перехоплюють два російські літаки СУ-30-М над Балтійським морем вчора.
Одразу після цього французькі винищувачі отримали нове завдання, де вони також перехопили російський Ан-72, що летів у міжнародному повітряному просторі на північ від Польщі", – йдеться у повідомленні.
Французькі військові літаки розгорнуті в деяких країнах-членах НАТО в межах місії під назвою "Повітряна поліція НАТО", метою якої є збереження безпеки повітряного простору Альянсу. Ці місії посилили після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Відтоді фіксували кілька перехоплень літаків, які не спричинили жодного серйозного інциденту. У березні 2023 року, наприклад, російський літак зіткнувся з американським безпілотником у Чорному морі.
Минулого тижня міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що російські сили погрожували збити французькі літаки, які минулого місяця патрулювали міжнародний повітряний простір над Чорним морем.