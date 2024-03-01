В НАТО показали видео перехвата истребителей РФ над Балтикой

Два французских самолета Mirage 2000-5 перехватили российские истребители Су-30 и транспортный самолет Ан-72 над Балтийским морем.

Видео и фотографии перехвата у себя в Twitter (X) обнародовало Командование воздушных сил НАТО, сообщает "Европейская правда".

Инциденты произошли в международном воздушном пространстве к северу от Польши 29 февраля.

Check out how it looks, when 2 🇫🇷 Mirage 2000-5 intercept 2 🇷🇺 SU-30-M aircraft over the Baltic Sea yesterday



Directly after 🇫🇷 fighters were re-tasked to a new mission, where they also intercepted a 🇷🇺 AN-72 flying in international airspace North of 🇵🇱#SecuringTheSkies #NATO pic.twitter.com/wszcsdoc4U March 1, 2024

"Посмотрите, как это выглядит, когда два французских Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета СУ-30-М над Балтийским морем вчера.

Сразу после этого французские истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши", – говорится в сообщении.

Французские военные самолеты развернуты в некоторых странах-членах НАТО в рамках миссии под названием "Воздушная полиция НАТО", целью которой является сохранение безопасности воздушного пространства Альянса. Эти миссии усилили после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

С тех пор фиксировали несколько перехватов самолетов, которые не повлекли ни одного серьезного инцидента. В марте 2023 года, например, российский самолет столкнулся с американским беспилотником в Черном море.

На прошлой неделе министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что российские силы угрожали сбить французские самолеты, которые в прошлом месяце патрулировали международное воздушное пространство над Черным морем.