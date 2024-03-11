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Глава МЗС Литви радить прихильникам "миру" дивитися фільм про Маріуполь, який виграв "Оскар"

Понеділок, 11 березня 2024, 15:44

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє захоплення українським фільмом "20 днів у Маріуполі", який здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

За його словами, цей фільм є обов'язковим до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир".

"Подивіться його та зрозумійте, чому Україна ніколи не здасться", – зазначив Ландсбергіс.

У ніч з 10 на 11 березня у Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження найпрестижнішою кінопремією світу – "Оскар-2024".

Переможцем у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" стала стрічка "20 днів у Маріуполі". Документальна стрічка режисера Мстислава Чернова стала третім українським фільмом, номінованим на премію Американської кіноакадемії, за 96 років її існування.

Фільм "20 днів у Маріуполі" створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко. Вони були останніми журналістами іноземних ЗМІ, які залишалися в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і зафіксували початок знищення країною-агресоркою українського міста. За це вони згодом отримали Пулітцерівську премію.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба відповів Папі Римському, що прапор України – не білий, а синьо-жовтий, після заяв понтифіка про те, що Україна повинна мати відвагу "білого прапора" і вести переговори.

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