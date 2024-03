Глава МЗС Литви радить прихильникам "миру" дивитися фільм про Маріуполь, який виграв "Оскар"

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив своє захоплення українським фільмом "20 днів у Маріуполі", який здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у Twitter (X).

За його словами, цей фільм є обов'язковим до перегляду для всіх, хто хоче знати, як виглядає російський "мир".

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H