Глава МИД Литвы советует сторонникам "мира" смотреть фильм о Мариуполе, получивший "Оскар"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свое восхищение украинским фильмом "20 дней в Мариуполе", который получил премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).

По его словам, этот фильм обязателен к просмотру для всех, кто хочет знать, как выглядит "русский мир".

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H