Глава МИД Литвы советует сторонникам "мира" смотреть фильм о Мариуполе, получивший "Оскар"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил свое восхищение украинским фильмом "20 дней в Мариуполе", который получил премию "Оскар" как лучший полнометражный документальный фильм.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в Twitter (X).

По его словам, этот фильм обязателен к просмотру для всех, кто хочет знать, как выглядит "русский мир".

The best documentary this year, and compulsory viewing for anyone who wants to know what Russian "peace" looks like. Watch it and understand why Ukraine will never give up. pic.twitter.com/95RSgWaq1H March 11, 2024

"Посмотрите его – и поймете, почему Украина никогда не сдастся", – отметил Ландсбергис.

В ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения самой престижной кинопремией мира – "Оскар-2024".

Победителем в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм" стала лента "20 дней в Мариуполе". Документальный фильм режиссера Мстислава Чернова стал третьим украинским фильмом, номинированным на премию Американской киноакадемии, за 96 лет ее существования.

Фильм "20 дней в Мариуполе" создали режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. Они были последними журналистами иностранных СМИ, которые оставались в Мариуполе в начале полномасштабного вторжения России в Украину и зафиксировали начало уничтожения страной-агрессором украинского города. За это они впоследствии получили Пулитцеровскую премию.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому, что флаг Украины – не белый, а сине-желтый, после заявлений понтифика о том, что Украина должна иметь "отвагу белого флага" и вести переговоры.