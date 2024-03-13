Укр Рус Eng

Прем’єр Словаччини каже, що не змінить думки про війну в Україні

Середа, 13 березня 2024, 16:30

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні через позицію чеського візаві Петра Фіали – який ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує інформагентство ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення Праги призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною через "розбіжності в поглядах" на ключові питання зовнішньої політики, Фіцо сказав: "Ні мене завтра тут не буде, ні пана Фіали завтра тут не буде, яка з цього користь?"

Він висловив обурення критикою у свій бік, назвавши її "речами, які не належать до нормальної, сучасної дипломатичної лексики".

Водночас Фіцо запевнив, що йому небайдужі чесько-словацькі відносини: "Відносини між чехами і словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

Віцеспікер парламенту Словаччини: Росія не агресор, а "захищає свої інтереси"

Зрештою прем'єр Словаччини сказав, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику. На його думку, Україна, яка вже більше двох років протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".

Минулого тижня у відповідь на рішення Праги призупинити переговори з його кабінетом Роберт Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу двосторонні відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні.

Після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася.

Нагадаємо, що у другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Війна з РФ