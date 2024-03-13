Прем’єр Словаччини каже, що не змінить думки про війну в Україні

Словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо сказав, що не змінить своєї думки щодо війни в Україні через позицію чеського візаві Петра Фіали – який ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій.

Про це він сказав в інтерв’ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує інформагентство ČTK, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи рішення Праги призупинити міжурядові консультації зі Словаччиною через "розбіжності в поглядах" на ключові питання зовнішньої політики, Фіцо сказав: "Ні мене завтра тут не буде, ні пана Фіали завтра тут не буде, яка з цього користь?"

Він висловив обурення критикою у свій бік, назвавши її "речами, які не належать до нормальної, сучасної дипломатичної лексики".

Водночас Фіцо запевнив, що йому небайдужі чесько-словацькі відносини: "Відносини між чехами і словаками є занадто цінною річчю, щоб хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

Зрештою прем'єр Словаччини сказав, що його уряд продовжуватиме суверенну зовнішню політику. На його думку, Україна, яка вже більше двох років протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".

Минулого тижня у відповідь на рішення Праги призупинити переговори з його кабінетом Роберт Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу двосторонні відносини лише тому, що він зацікавлений у підтримці війни в Україні.

Після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася.

Нагадаємо, що у другу річницю військового вторгнення Росії в Україну в лютому Фіцо, наприклад, заявив, що війна почалася у 2014 році "з розгулу українських неонацистів". Він стверджував, що стратегія Заходу щодо конфлікту не працює, що на війні гинуть слов'яни, а Захід спостерігає за цим, не маючи мирного плану від Європейського Союзу.