Зеленський перед самітом ЄС зідзвонився з главою Євроради

Президент Володимир Зеленський напередодні засідання Європейської ради провів розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, у розмові йшлося про подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС, а також про подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.

On the eve of the European Council meeting, I spoke with the European Council President, @CharlesMichel.



We focused on further steps toward the actual start of Ukraine's EU accession negotiations, as well as further comprehensive EU support for Ukraine.



