Зеленський перед самітом ЄС зідзвонився з главою Євроради

Президент Володимир Зеленський напередодні засідання Європейської ради провів розмову з президентом Євроради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, у розмові йшлося про подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України до ЄС, а також про подальшу всебічну підтримку України з боку ЄС.

On the eve of the European Council meeting, I spoke with the European Council President, @CharlesMichel.



We focused on further steps toward the actual start of Ukraine's EU accession negotiations, as well as further comprehensive EU support for Ukraine.



I thanked @eucopresident… pic.twitter.com/DsmiTKK4Hn March 19, 2024

Зеленський подякував Мішелю за вчорашнє схвалення Радою ЄС спеціального Фонду допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів євро в рамках Європейського фонду миру.

Вони обговорили потенційні шляхи збільшення постачання артилерійських боєприпасів в Україну та важливість продовження автономних торговельних преференцій для України ще на один рік.

"Я підкреслив, що збереження режиму лібералізації торгівлі з ЄС є критично важливим для підтримки економіки України під час війни", – наголосив Зеленський.

Напередодні саміту ЄС Мішель закликав європейські держави серйозно сприймати Росію як військову загрозу та готуватись до загрози війни, щоб зберегти мир.

18 березня міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Саміт лідерів ЄС – Європейська рада – відбудеться 21-22 березня. На ньому, серед іншого, оцінюватимуть кроки України на шляху до ЄС.