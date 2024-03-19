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Зеленский перед саммитом ЕС созвонился с главой Евросовета

Вторник, 19 марта 2024, 13:25

Президент Владимир Зеленский накануне заседания Европейского совета провел разговор с его президентом Шарлем Мишелем.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, в разговоре речь шла о дальнейших шагах на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также о дальнейшей всесторонней поддержке Украины со стороны ЕС.

Зеленский поблагодарил Мишеля за вчерашнее одобрение Советом ЕС специального Фонда помощи Украине в размере 5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Они обсудили потенциальные пути увеличения поставок артиллерийских боеприпасов в Украину и важность продления автономных торговых преференций для Украины еще на один год.

"Я подчеркнул, что сохранение режима либерализации торговли с ЕС является критически важным для поддержки экономики Украины во время войны", – подчеркнул Зеленский.

Накануне саммита ЕС Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к угрозе войны, чтобы сохранить мир.

18 марта министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Саммит лидеров ЕС – Европейский совет – состоится 21-22 марта. На нем, среди прочего, будут оценивать шаги Украины на пути в ЕС.

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Зеленский Мішель