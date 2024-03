Зеленский перед саммитом ЕС созвонился с главой Евросовета

Президент Владимир Зеленский накануне заседания Европейского совета провел разговор с его президентом Шарлем Мишелем.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, в разговоре речь шла о дальнейших шагах на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также о дальнейшей всесторонней поддержке Украины со стороны ЕС.

On the eve of the European Council meeting, I spoke with the European Council President, @CharlesMichel.



We focused on further steps toward the actual start of Ukraine's EU accession negotiations, as well as further comprehensive EU support for Ukraine.



I thanked @eucopresident… pic.twitter.com/DsmiTKK4Hn