Зеленский перед саммитом ЕС созвонился с главой Евросовета

Президент Владимир Зеленский накануне заседания Европейского совета провел разговор с его президентом Шарлем Мишелем.

Об этом Зеленский рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Как отметил Зеленский, в разговоре речь шла о дальнейших шагах на пути к фактическому началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, а также о дальнейшей всесторонней поддержке Украины со стороны ЕС.

On the eve of the European Council meeting, I spoke with the European Council President, @CharlesMichel.



We focused on further steps toward the actual start of Ukraine's EU accession negotiations, as well as further comprehensive EU support for Ukraine.



I thanked @eucopresident… pic.twitter.com/DsmiTKK4Hn March 19, 2024

Зеленский поблагодарил Мишеля за вчерашнее одобрение Советом ЕС специального Фонда помощи Украине в размере 5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира.

Они обсудили потенциальные пути увеличения поставок артиллерийских боеприпасов в Украину и важность продления автономных торговых преференций для Украины еще на один год.

"Я подчеркнул, что сохранение режима либерализации торговли с ЕС является критически важным для поддержки экономики Украины во время войны", – подчеркнул Зеленский.

Накануне саммита ЕС Мишель призвал европейские государства серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к угрозе войны, чтобы сохранить мир.

18 марта министры иностранных дел стран ЕС приняли окончательное решение о выделении дополнительных 5 млрд евро на военную поддержку Украины в рамках Европейского фонда мира.

Саммит лидеров ЕС – Европейский совет – состоится 21-22 марта. На нем, среди прочего, будут оценивать шаги Украины на пути в ЕС.