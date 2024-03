Президентка Молдови після ударів РФ: Агресія Росії не має меж

Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.

Санду відреагувала на російські повітряні удари у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Президентка Молдови відзначила, що у п’ятницю вранці Росія запустила понад 90 ракет і 60 безпілотників "Шахед" по Україні, завдавши удару по об'єктах критичної інфраструктури.

"Їхня агресія не має меж. Україна повинна бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі", – зауважила Мая Санду.

