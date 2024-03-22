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Президентка Молдови після ударів РФ: Агресія Росії не має меж

Новини — П'ятниця, 22 березня 2024, 12:59

Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня.

Санду відреагувала на російські повітряні удари у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Президентка Молдови відзначила, що у п’ятницю вранці Росія запустила понад 90 ракет і 60 безпілотників "Шахед" по Україні, завдавши удару по об'єктах критичної інфраструктури. 

"Їхня агресія не має меж. Україна повинна бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі", – зауважила Мая Санду.

У ніч на 22 березня РФ здійснила чергову масовану повітряну атаку проти України із застосуванням дальньої авіації. У зв’язку з цим посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151.

Російські окупанти вночі, серед іншого, атакували Дніпровську ГЕС.

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Молдова Війна з РФ