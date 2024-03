Президент Молдовы после ударов РФ: Агрессия России не имеет границ

Президент Молдовы Майя Санду осудила очередную российскую воздушную атаку по Украине в ночь на 22 марта.

Санду отреагировала на российские воздушные удары в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Президент Молдовы отметила, что в пятницу утром Россия запустила более 90 ракет и 60 беспилотников "Шахед" по Украине, нанеся удар по объектам критической инфраструктуры.

"Их агрессия не имеет границ. Украина должна быть обеспечена всем необходимым, чтобы она могла противостоять вторжению и защитить мир в Европе", – отметила Майя Санду.

This morning, Russia launched over 90 missiles and 60 Shahed drones across Ukraine, hitting critical infrastructure. Their aggression knows no bounds. Ukraine needs to be provided with whatever it needs so it can resist the invasion and defend peace in Europe.