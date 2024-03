Глава МЗС Естонії відреагував на масштабну атаку РФ по Україні

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масштабну нічну атаку Росії проти української інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис він опублікував у Twitter (X).

Він "рішуче засудив" широкомасштабні комбіновані удари з використанням дронів та ракет по містах України, об'єктах критичної інфраструктури та Дніпровській ГЕС.

Strongly condemn a large-scale combined missile & drone strikes against #Ukraine's cities, critical infrastructure & #Zaporizhzhia hydroelectric power plant.

Part of the reality to which Putin is transforming the recent so-called votes of confidence.