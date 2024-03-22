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Глава МЗС Естонії відреагував на масштабну атаку РФ по Україні

Новини — П'ятниця, 22 березня 2024, 15:17 — Андрій Синявський

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна відреагував на масштабну нічну атаку Росії проти української інфраструктури.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний допис він опублікував у Twitter (X).

Він "рішуче засудив" широкомасштабні комбіновані удари з використанням дронів та ракет по містах України, об'єктах критичної інфраструктури та Дніпровській ГЕС.

"Це частина реальності, на яку (російський лідер Владімір) Путін перетворює нещодавні так звані вотуми довіри", – додав Тсахкна, вочевидь, маючи на увазі "вибори президента" в РФ.

У ніч на 22 березня РФ здійснила чергову масовану повітряну атаку проти України із застосуванням дальньої авіації. У зв’язку з цим посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151.

Російські окупанти вночі, серед іншого, атакували Дніпровську ГЕС.

Британська розвідка прогнозує, що РФ продовжить авіаудари по критично важливих об'єктах України.

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