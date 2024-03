Глава МИД Эстонии отреагировал на масштабную атаку РФ по Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна отреагировал на масштабную ночную атаку России по украинской инфраструктуре.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее сообщение министр опубликовал в Twitter (X).

Он "решительно осудил" широкомасштабные комбинированные удары с использованием дронов и ракет по городам Украины, объектам критической инфраструктуры и Днепровской ГЭС.

Strongly condemn a large-scale combined missile & drone strikes against #Ukraine's cities, critical infrastructure & #Zaporizhzhia hydroelectric power plant.

Part of the reality to which Putin is transforming the recent so-called votes of confidence.