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Кулеба звернувся до Заходу на тлі масованих атак РФ: Дайте нам ці кляті Patriot

Новини — Вівторок, 26 березня 2024, 09:10 — Ірина Кутєлєва

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot наразі є єдиною річчю, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захиститися від безперервних ракетних атак Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю Politico, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти зазначають, що всього за годину до інтерв’ю з Кулебою РФ атакувала Київ балістичними ракетами.

Кулеба в цей час перебував у ботанічному саду міста, щоб зняти відео для своєї майбутньої поїздки.

"Дайте нам кляті Patriot. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Patriot, ми б змогли захистити не тільки життя наших людей, але й нашу економіку від знищення", – підкреслив український міністр.

Кулеба зазначив, що ці системи також допомогли б покращити ситуацію на лінії фронту, де російська авіація масовано застосовує авіабомби, які допомагають окупаційним військам РФ здобувати перевагу.

Він пояснив, що така бомба – це зброя, від якої "не втечеш", якщо ти є її мішенню.

"Вона просто падає на голову і знищує все. Саме так ми втрачаємо позиції, і єдиний спосіб запобігти цьому – збивати літаки, що несуть бомби. Нам потрібні системи протиповітряної оборони на передовій", – додав глава МЗС.

Напередодні Кулеба після ракетної атаки РФ на Київ закликав надати Україні більше систем ППО Patriot і ракет до них.

Він також обговорив з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем шляхи, як ЄС може допомогти Україні якнайшвидше отримати більше Patriot та інших систем ППО.

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Кулеба Війна з РФ