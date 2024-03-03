Санду про удар по Одесі: Затримка допомоги загрожує ще більшій кількості життів

Президентка Молдови Мая Санду закликала надати Україні підтримку після російської атаки по Одесі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в Twitter (X).

"Кожен день має значення, і затримка з наданням допомоги ставить під загрозу ще більше невинних життів", – зазначила Санду.

Another Russian drone attack in Odesa has claimed lives, serving as a stark reminder that Ukraine urgently needs more help. Every day counts, and delaying aid puts more innocent lives at stake. March 2, 2024

За її словами, чергова атака російських безпілотників в Одесі слугує суворим нагадуванням про те, що Україна терміново потребує більшої допомоги.

Повідомляли, що у ніч на суботу через атаку ворожих "Шахедів" в Одесі обвалилася частина багатоповерхівки.

Внаслідок атаки в будинку знищено 18 квартир, іще 7 пошкоджено.

Відомо про 8 загиблих, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, у лютому після ще однієї атаки РФ по українських містах з використанням безпілотників у Молдові неподалік від кордону виявили уламки "Шахеда".