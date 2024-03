Санду про удар по Одесі: Затримка допомоги загрожує ще більшій кількості життів

Президентка Молдови Мая Санду закликала надати Україні підтримку після російської атаки по Одесі.

Як пише "Європейська правда", про це вона заявила в Twitter (X).

"Кожен день має значення, і затримка з наданням допомоги ставить під загрозу ще більше невинних життів", – зазначила Санду.

Another Russian drone attack in Odesa has claimed lives, serving as a stark reminder that Ukraine urgently needs more help. Every day counts, and delaying aid puts more innocent lives at stake.