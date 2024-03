Санду об ударе по Одессе: Задержка помощи грозит еще большему количеству жизней

Президент Молдовы Мая Санду призвала оказать Украине поддержку после российской атаки по Одессе.

Как пишет "Европейская правда", об этом она заявила в Twitter (X).

"Каждый день имеет значение, и задержка с оказанием помощи ставит под угрозу еще больше невинных жизней", – отметила Санду.

Another Russian drone attack in Odesa has claimed lives, serving as a stark reminder that Ukraine urgently needs more help. Every day counts, and delaying aid puts more innocent lives at stake.